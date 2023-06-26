Кулеба объяснил промедление в контрнаступлении ВСУ

Глава МИД Италии Таяни: Кулеба назвал мины причиной промедления в контрнаступлении ВСУ

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал мины причиной промедления в контрнаступлении украинской армии. Об этом сообщил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни, передает РИА Новости.

«Он объяснил, что украинское контрнаступление идет не с той скоростью, о которой говорилось, потому что все территории заминирован», — заявил итальянский министр.

По словам Кулебы, «контрнаступление продолжается», но для продвижения войск территории должны быть разминированы.

Ранее сообщалось, что глава МИД Украины отчитается об успехах украинских войск перед коллегами из стран Европейского союза по видеосвязи. Выступление Кулебы должно было дать европейским дипломатам понять, «как в реальности обстоят дела с продвижением на земле».