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12:09, 26 июня 2023Бывший СССР

На Украине отчитаются перед ЕС о ситуации на поле боя

Глава МИД Бельгии Лябиб: Кулеба отчитается перед главами МИД ЕС о ситуации на поле боя

Фото: Henry Nicholls - WPA Pool / Getty Images

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в режиме видеоконференции отчитается об успехах Вооруженных сил республики (ВСУ) перед коллегами из стран Европейского союза (ЕС), собравшимися на плановую встречу в Люксембурге. Об этом по прибытии на заседание сообщила глава МИД Бельгии Аджа Лябиб, передает ТАСС.

Она уточнила, что выступление Кулебы позволит понять европейским дипломатам, «как в реальности обстоят дела с продвижением на земле». «Вы знаете, идет наступление украинской армии, очень тяжелые бои», — добавила Лябиб.

Ранее участник делегации Европарламента по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявлял, что Киев не сможет одержать победу на поле боя, какое бы оружие западные страны не отправили Украине.

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    Алевтина Запольская
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