В России чиновница «пробила» данные недовольного жителя через популярный сервис

В Ингушетии чиновница купила данные недовольного жителя на сервисе «Глаз Бога»

В Ингушетии чиновница купила подписку на специализированный интернет-сервис для того, чтобы «пробить» данные недовольного действиями властей жителя республики. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Житель села Сунжа в Telegram возмутился бездействием местной администрации при решении коммунального вопроса. Позже он получил личное сообщение со скрытого аккаунта, в котором ему посоветовали заниматься своим делом и не жаловаться. На ответные сообщения неизвестный собеседник реагировать не стал. Некоторое время спустя мужчине позвонили с неизвестного ему номера: представившаяся начальницей одного из отделов женщина накричала на него.

Выяснилось, что чиновница оформила подписку на сервис «Глаз Бога», с помощью которого получила информацию о сельчанине. По данным канала, коллеги женщины также используют этот сервис для вычисления местных жителей, которые публично выражают свое недовольство.

Ранее в городе Курчатове Курской области чиновница назвала «зажравшимся народом» недовольных мусором на дорогах горожан. Вину за неухоженность дорог она возложила на самих жителей, которые «сами развели срач».