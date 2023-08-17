Российская чиновница назвала недовольных мусором на дорогах зажравшимся народом

Курская чиновница ответила на претензии о мусоре жалобой на зажравшийся народ

В городе Курчатов Курской области недовольных мусором на дорогах жителей назвали «зажравшимся народом». Так на претензии в соцсетях отреагировала заместитель начальника отдела дорожного и жилищно-коммунального хозяйства УГХ Курчатов Наталья Мальцева, пишет «Подъем».

Спор произошел в одном из сообществ города в соцсетях. Жители пожаловались на состояние дорог и на замусоренные дворы, а чиновница в ответ заявила, что они «сами развели срач» и что «за всеми свиньями не наубираешься».

Позже Мальцева заявила, что она обращалась так к конкретным людям, и ее слова поняли неправильно. «Я не в ответе за то, как народ предпочитает понять те или иные слова. Жителей города я не оскорбляла. Там перевернуто все так, что я именно оскорбила жителей и "устала убирать город". Я уборкой города не занимаюсь. Для этого есть другие организации», — подчеркнула чиновница.

Ранее вице-губернатор Костромской области Юрий Маков назвал придурками жителей, которые пожаловались на замену троллейбусов неудобными маршрутами автобусов. Дело в том, что недовольные нововведениями россияне записали видеообращение, но попросили о помощи не администрацию региона, а президента Белоруссии Александра Лукашенко.