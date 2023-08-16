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20:12, 16 августа 2023Среда обитания

Замглавы российского региона назвал придурками недовольных транспортом жителей

Замглавы Костромской области назвал придурками недовольных транспортом жителей

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вице-губернатор Костромской области Юрий Маков назвал придурками жителей, которые пожаловались на замену троллейбусов неудобными маршрутами автобусов. Так замглавы региона высказался в сообщении председателю областной думы Валерию Ижицкому, скриншот переписки публикует Telegram-канал «Подъем».

Дело в том, что недовольные нововведениями россияне записали видеообращение, но попросили о помощи не администрацию региона, а президента Белоруссии Александра Лукашенко. Власти этой страны на него ответили и попросили разобраться в ситуации местных чиновников — из белорусского ведомства документ попал к вице-губернатору Макову.

Замглавы региона переслал бумагу председателю областной думы Ижицкому и посоветовал ему подсказать «своим придуркам» писать «сразу Байдену, он поможет». В правительстве Костромской области пока не прокомментировали ситуацию.

В 2022 году мэра города Назарово в Красноярском крае Владимира Саара поймали на неудачной оговорке. Во время встречи с местными жителями чиновник неверно передал содержание пословицы: «Не хвались, идучи на рать, хвались, идучи с рати». На вопрос: «За это лето будут лучше дороги?», Саар предложил необычное решение. «Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи срать», — ответил он.

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    Нина Ташевская
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