Россиянин хранил в своих домах полтонны марихуаны

В ЛНР полиция задержала мужчину, который хранил дома полтонны марихуаны

В Луганской Народной Республике (ЛНР) полиция задержала местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили под стражу. В его домах нашли полтонны марихуаны.

На кадрах с обыска видны вакуумные упаковки, в которых задержанный фасовал наркотики. Видео «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

По версии следствия, мужчина заготавливал и хранил высушенные части конопли, а готовый наркотик уже фасовал крупными партиями в вакуумную упаковку для удобства дальнейшей перевозки. Из его домов изъяли наркотики, электронные весы, вакууматор, упаковочные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Читы, который перевозил в машине друга более 10 килограммов марихуаны.