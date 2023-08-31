Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:08, 31 августа 2023Силовые структуры

Россиянин хранил в своих домах полтонны марихуаны

В ЛНР полиция задержала мужчину, который хранил дома полтонны марихуаны

Фото: Максим Поляков / Коммерсантъ

В Луганской Народной Республике (ЛНР) полиция задержала местного жителя по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело и отправили под стражу. В его домах нашли полтонны марихуаны.

На кадрах с обыска видны вакуумные упаковки, в которых задержанный фасовал наркотики. Видео «Ленте.ру» предоставили в МВД России.

По версии следствия, мужчина заготавливал и хранил высушенные части конопли, а готовый наркотик уже фасовал крупными партиями в вакуумную упаковку для удобства дальнейшей перевозки. Из его домов изъяли наркотики, электронные весы, вакууматор, упаковочные материалы и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Ранее в Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Читы, который перевозил в машине друга более 10 килограммов марихуаны.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Митина
    Обсудить
    Последние новости

    МИД России прокомментировал публикацию Китаем карт с частью территории России

    Продажи смартфонов достигнут десятилетнего минимума

    Россиянин вырастил дома почти 300 кустов конопли и попался

    Раскрыта доля владеющих дачей россиян

    Троих хранивших тысячи патронов и оружие россиян задержали

    Международные резервы России выросли

    Блогерша с нулевым размером груди снялась в прозрачном нижнем белье

    Опубликованы первые фото героев из продолжения легендарного сериала нулевых

    Профессиональная русалка рассказала об опасностях своего ремесла

    Китайцам решили доплачивать за свадьбу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости