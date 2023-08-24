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08:58, 24 августа 2023Силовые структуры

Россиянин вез в машине друга более 10 килограммов марихуаны и попался

В Забайкальском крае следователи возбудили дело из-за перевозки 10 кг марихуаны

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Забайкальском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Читы, который перевозил в машине друга более 10 килограммов марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-служба УМВД России по региону.

В действиях мужчины усматриваются признаки состава преступления по статье 228 («Незаконные хранение и перевозка наркотических средств») УК РФ. В отношении пассажира и водителя также составили протокол об административном правонарушении по статье 6.9 («Потребление наркотических средств без назначения врача») КоАП РФ.

Полицейские остановили машину и заметили признаки опьянения у водителя и пассажира. Позднее экспертиза подтвердила у обоих состояние наркотического опьянения. Во время досмотра силовики нашли в багажнике укрытые тентом два полимерных мешка, до верха заполненные сырой растительной массой с характерным запахом конопли. Экспертиза установила, что в массе содержится более 10 килограммов марихуаны.

Сначала житель Читы заявил, что нашел мешки на дороге и хотел сдать их полиции. Однако потом признался, что заготовил растения для собственного употребления. При этом водитель не знал, что везет его знакомый.

Ранее в Уфе полиция арестовала директора парка аттракционов на базе отдыха «Райский берег», у которого нашли более 100 закладок с марихуаной.

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    Варвара Митина
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