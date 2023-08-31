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01:54, 31 августа 2023Мир

Совбез ООН не принял проект резолюции России по санкциям против Мали

Совбез ООН не принял проект резолюции России о продлении санкций против Мали
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Фото: Eduardo Munoz / Reuters

Совет Безопасности ООН не принял проект резолюции России, которая предлагала продлить санкции против Мали на год в последний раз, а также распустить группу экспертов, следящих за исполнением ограничительных мер. Об этом сообщает РИА Новости.

За документ выступила РФ, против проголосовала Япония, остальные члены Совбеза, в том числе Китай, воздержались. В проекте резолюции говорилось, что СБ ООН постановляет продлить действие санкций до 31 августа 2024 года «на финальный срок». Рестрикции против Мали действуют с сентября 2017 года.

Мали находится в состоянии перманентной внутренней нестабильности уже несколько лет. В августе 2020 года на волне массовых антикоррупционных протестов военные свергли законно избранное правительство президента Ибрагима Бубакара Кейта. Ожидалось, что переходный период займет 18 месяцев. Однако в ночь на вторник, 25 мая 2021 года, военные в Мали арестовали президента, премьер-министра и министра обороны временного правительства. В результате военного переворота к власти пришел полковник Ассими Гоита.

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    Марина Совина
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