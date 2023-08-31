Медведь пришел посмотреть на рыбалку россиян и попал на видео

Медведь вышел к рыбакам в Мурманской области и попал на видео

Бурый медведь пришел посмотреть, как рыбачат люди в Мурманской области, и попал на видео. Ролик опубликован в группе «Мурманский берег» в социальной сети «ВКонтакте».

«Скучно мишке одному в лесу, с рыбаками веселее и нам с ним тоже», — написал автор видео.

Ролик снят на Кольском полуострове. На записи видно, как любопытный хищник ходит между деревьями, а затем садится на землю недалеко от россиян. Медведь чешется и смотрит на рыбаков.

Ранее на Кольском полуострове рысь вышла из леса к горным рабочим. Животное, разгуливающее между камней, сняли на видео посреди карьера в Хибинах.