69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
11:58, 31 августа 202369-я параллель

Медведь пришел посмотреть на рыбалку россиян и попал на видео

Медведь вышел к рыбакам в Мурманской области и попал на видео

Бурый медведь пришел посмотреть, как рыбачат люди в Мурманской области, и попал на видео. Ролик опубликован в группе «Мурманский берег» в социальной сети «ВКонтакте».

«Скучно мишке одному в лесу, с рыбаками веселее и нам с ним тоже», — написал автор видео.

Ролик снят на Кольском полуострове. На записи видно, как любопытный хищник ходит между деревьями, а затем садится на землю недалеко от россиян. Медведь чешется и смотрит на рыбаков.

Ранее на Кольском полуострове рысь вышла из леса к горным рабочим. Животное, разгуливающее между камней, сняли на видео посреди карьера в Хибинах.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    Росгвардия раскрыла данные о взятых в плен членах украинской ДРГ

    Стало известно об усталости и панических настроениях бойцов ВСУ

    Прихожанка российского храма после молитвы похитила мощи Николая Чудотворца

    Раскрыты четыре безвкусные вещи в гардеробе на осень

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Бритни Спирс заподозрила мужа в тайном сотрудничестве с ее отцом

    Оценена опасность рыбы в России после сброса воды с «Фукусимы»

    Правительство Британии назначило нового министра обороны

    Следовавший из Махачкалы в Москву автобус попал в смертельное ДТП

    Нефтяной конкурент России нашел альтернативу трубопроводу «Дружба»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости