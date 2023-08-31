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14:23, 31 августа 2023Силовые структуры

Появились подробности о водителе Mercedes из Чечни с арсеналом в салоне

Водитель Mercedes из Чечни, у которого нашли арсенал, не имел прав и был пьян

Фото: Баранов Владимир / Globallookpress.com

Появились подробности о водителе из Чечни, чей Mercedes-Benz с арсеналом в салоне остановили в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что 49-летний мужчина не имел водительских прав и был пьян. Отмечается, что остановленное авто было со спецсигналами.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа дежурившие в Театральном проезде инспекторы ГИБДД обратили внимание на машину, в ходе досмотра которой обнаружили автомат Калашникова, 130 патронов, пистолет и две противопехотные гранаты Ф-1.

За рулем автомобиля находился Магомед из Чечни. 37-летний пассажир Аслан из Ростовской области попытался сбежать от полицейских, но его догнали. У его нашли порошок белого цвета.

Силовики проводят проверку, выясняя источник происхождения арсенала и цели, в которых его планировалось использовать. Они уже установили, что владельцем автомобиля значится 24-летний житель Махачкалы.

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    Екатерина Власова
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