Появились подробности о водителе Mercedes из Чечни с арсеналом в салоне

Водитель Mercedes из Чечни, у которого нашли арсенал, не имел прав и был пьян

Появились подробности о водителе из Чечни, чей Mercedes-Benz с арсеналом в салоне остановили в центре Москвы. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Выяснилось, что 49-летний мужчина не имел водительских прав и был пьян. Отмечается, что остановленное авто было со спецсигналами.

Ранее стало известно, что вечером 29 августа дежурившие в Театральном проезде инспекторы ГИБДД обратили внимание на машину, в ходе досмотра которой обнаружили автомат Калашникова, 130 патронов, пистолет и две противопехотные гранаты Ф-1.

За рулем автомобиля находился Магомед из Чечни. 37-летний пассажир Аслан из Ростовской области попытался сбежать от полицейских, но его догнали. У его нашли порошок белого цвета.

Силовики проводят проверку, выясняя источник происхождения арсенала и цели, в которых его планировалось использовать. Они уже установили, что владельцем автомобиля значится 24-летний житель Махачкалы.