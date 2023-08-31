Россиянин обрил наголо жену и отрубил ей руку

В Перми мужчина обрил 28-летнюю жену и отрубил ей руку

В Перми воспитывавшийся в детском доме Владислав отрубил руку 28-летней жене Анастасии и обрил ее наголо. Об этой истории рассказала «Комсомолка».

Пара была вместе шесть лет. У них есть пятилетний сын, который находился в квартире в момент преступления. Анастасия рассказала, что насилие со стороны Владислава началось через год их отношений. Девушка пыталась от него уйти, но из-за угроз ее родным всегда возвращалась. «Я уехала к маме, а он… поджег ей дом. Счастье, что никто не пострадал. Угрожал, что сделает что-нибудь с родными, если не вернусь. И я решила не рушить семью», — заявила она.

Весной мужчина показал жене видео Маргариты Грачевой, которой в 2017 году муж отрубил кисти рук топором в лесу, и заявил, что поступит с Анастасией так же. 30 июня он исполнил свое «обещание» и отрезал жене кисть. До этого он три недели ежедневно избивал женщину и не пускал к ней в комнату сына.

Владислав сам вызвал жене скорую и покинул квартиру вместе с ребенком. Его задержали 1 июля. В начале августа в два часа он позвонил Анастасии из СИЗО и начал угрожать. Она заявила «Комсомолке», что собирается уехать из родного города.

В декабре 2017 года похожая история произошла с Маргаритой Грачевой. Ее муж Дмитрий Грачев вывез женщину в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть, для правой руки изготовили протез. Маленькие сыновья Грачевой не знают о поступке отца, им сказали, что мать попала в ДТП. Бывшего мужа женщины приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

До этого Грачева неоднократно обращалась в полицию с жалобами на насилие со стороны супруга, однако правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело. После случившегося россиянка обратилась в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он признал российскую сторону виновной в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статьи 3, в которой прописан запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. В частности, суд указал, что в российском праве отсутствует понятие «семейного насилия», оно не рассматривается как причина для правоохранительного вмешательства. ЕСПЧ обязал Россию выплатить 370 тысяч евро Грачевой.

