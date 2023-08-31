Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
15:15, 31 августа 2023Моя страна

В краснодарских парках появятся новые арт-объекты

Главный архитектор Краснодара: в краснодарских парках появятся новые арт-объекты

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

В парках Краснодара появятся новые арт-объекты. Об этом рассказал новый главный архитектор Краснодара Илья Чикаев, передает «Комсомольская правда».

По словам Чикаева, в городе проведут творческий конкурс, и горожане сами выберут, какие из представленных арт-объектов появятся в парках и скверах.

Он отметил, что у Краснодара могут появиться новые символы города.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае захотели создать два новых сквера. Новые места для отдыха появятся в Западном округе и станице Елизаветинской, один из них получит название в честь генерала армии, героя Советского Союза Николая Ватутина, второй назовут «Звездный». В скверах оборудуют тротуары, установят урны и лавочки. В мэрии Краснодара заверили, что деревья, растущие на территории, выделенной под сквер, сохранят, и высадят к ним новые.

Что думаешь? Оцени!
    Сергей Истомин
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ разгромила элитную группу украинских диверсантов в Брянской области. Что известно об этой операции?

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    Туристы пожаловались на плавающие в море на юге России фекалии

    Похитившая мощи Николая Чудотворца прихожанка из Ленобласти попала на видео

    Суд отклонил иск купившего брендовые вещи за бесценок в ЦУМе россиянина

    Глава МИД Турции раскрыл цель переговоров с Лавровым

    Клава Кока раскритиковала американский город

    Российским бюджетникам дадут дополнительно 30 миллиардов рублей

    Названо условие прекращения боевых действий на Украине

    Синоптик обозначил сроки похолодания в Москве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости