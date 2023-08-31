Главный архитектор Краснодара: в краснодарских парках появятся новые арт-объекты

В парках Краснодара появятся новые арт-объекты. Об этом рассказал новый главный архитектор Краснодара Илья Чикаев, передает «Комсомольская правда».

По словам Чикаева, в городе проведут творческий конкурс, и горожане сами выберут, какие из представленных арт-объектов появятся в парках и скверах.

Он отметил, что у Краснодара могут появиться новые символы города.

Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае захотели создать два новых сквера. Новые места для отдыха появятся в Западном округе и станице Елизаветинской, один из них получит название в честь генерала армии, героя Советского Союза Николая Ватутина, второй назовут «Звездный». В скверах оборудуют тротуары, установят урны и лавочки. В мэрии Краснодара заверили, что деревья, растущие на территории, выделенной под сквер, сохранят, и высадят к ним новые.