Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:33, 22 июня 2023Моя страна

В Краснодаре захотели создать два новых сквера

В Краснодарском крае займутся благоустройством двух новых скверов

Фото: Станислав Телеовец / пресс-служба администрации Краснодара

Два новых сквера захотели создать в Краснодарском крае, новые места для отдыха гостей города и горожан появятся в Западном округе и в станице Елизаветинской. Как уточняет KP.RU, они получат название сквер имени Николая Ватутина и «Звездный».

Отмечается, что названный в честь генерала армии и Героя Советского Союза будет находиться на месте 37 снесенных гаражей. Местные власти уже обозначили участок площадью около 1,6 тысячи квадратных метров в пределах улицы Одесской, а также проездов имени Ватутина и Саратовского.

Согласно имеющимся планам, в сквере будут оборудованы тротуары, также будут установлены урны и лавочки. В мэрии Краснодара заверили, что все имеющиеся на территории будущего сквера деревья будут сохранены, на участке также высадят новые.

Второй сквер, как известно, будет занимать два гектара. По данным издания, рекреационная зона появится в учхозе «Кубань».

Ранее сообщалось, что в Казани открылась регистрация на «Ночной велофест», посвященный десятилетию XXVII Всемирной летней Универсиады.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости
    Опубликовано видео предполагаемого момента удара по Чонгарскому мосту в Крыму
    Китай променял Россию на Запад в проекте совместного самолета
    Россияне назвали регион с самыми плохими дорогами
    МИД Молдавии вызвал посла России из-за заявления главы Херсонской области
    Евросоюз назвал Украине условия предоставления помощи на 50 миллиардов евро
    Стало известно о мощных взрывах в Харьковской области
    В наряде королевы-консорта Камиллы разглядели насмешку над Меган Маркл
    Муж спрятался от жены в машине и разозлил пользователей сети
    В Германии объяснили успешность российской обороны
    Пытавшийся добить ножом сбитого велосипедиста российский полицейский объяснился
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.