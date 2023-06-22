В Краснодаре захотели создать два новых сквера

В Краснодарском крае займутся благоустройством двух новых скверов

Два новых сквера захотели создать в Краснодарском крае, новые места для отдыха гостей города и горожан появятся в Западном округе и в станице Елизаветинской. Как уточняет KP.RU, они получат название сквер имени Николая Ватутина и «Звездный».

Отмечается, что названный в честь генерала армии и Героя Советского Союза будет находиться на месте 37 снесенных гаражей. Местные власти уже обозначили участок площадью около 1,6 тысячи квадратных метров в пределах улицы Одесской, а также проездов имени Ватутина и Саратовского.

Согласно имеющимся планам, в сквере будут оборудованы тротуары, также будут установлены урны и лавочки. В мэрии Краснодара заверили, что все имеющиеся на территории будущего сквера деревья будут сохранены, на участке также высадят новые.

Второй сквер, как известно, будет занимать два гектара. По данным издания, рекреационная зона появится в учхозе «Кубань».

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