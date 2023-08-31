Прихожанку российского храма задержали за похищение мощей Николая Чудотворца

В Ленобласти задержали прихожанку, похитившую мощи Николая Чудотворца

В Ленинградской области задержали прихожанку, похитившую мощи Николая Чудотворца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области», — заявила Волк.

ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прихожанка в платке попросила вынести ей мощи святого для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. После того как женщина завершила обряд и перекрестилась, она забрала реликвию с собой, села в машину и уехала.

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