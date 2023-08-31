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13:09, 31 августа 2023Силовые структуры

Прихожанку российского храма задержали за похищение мощей Николая Чудотворца

В Ленобласти задержали прихожанку, похитившую мощи Николая Чудотворца

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Ленинградской области задержали прихожанку, похитившую мощи Николая Чудотворца. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирина Волк.

«Полицейские задержали подозреваемую в хищении частицы мощей святителя Николая Чудотворца из храма в городе Кировске Ленинградской области», — заявила Волк.

ЧП произошло в Кировске, в храме Усекновения главы Иоанна Предтечи. Прихожанка в платке попросила вынести ей мощи святого для молитвы. Ее просьбу удовлетворили. После того как женщина завершила обряд и перекрестилась, она забрала реликвию с собой, села в машину и уехала.

В апреле в Новгородской области суд приговорил к семи годам колонии строгого режима россиянина, который украл ценности из Валдайского Иверского монастыря в 2020 году.

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    Екатерина Власова
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