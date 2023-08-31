Правительство Британии назначило нового министра обороны

Правительство Британии назначило главу минэнерго Шэппса новым министром обороны

Правительство Великобритании назначило нового министра обороны, пишет The Times.

«Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны», — говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Ранее сообщалось, что бывший глава ведомства Бен Уоллес подал в отставку. Вместо него на должность заступит занимавший пост министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.