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11:46, 31 августа 2023Мир

Правительство Британии назначило нового министра обороны

Правительство Британии назначило главу минэнерго Шэппса новым министром обороны

Фото: Peter Nicholls / Reuters

Правительство Великобритании назначило нового министра обороны, пишет The Times.

«Достопочтенный член парламента Грант Шаппс был назначен министром обороны», — говорится в сообщении канцелярии британского премьер-министра Риши Сунака.

Ранее сообщалось, что бывший глава ведомства Бен Уоллес подал в отставку. Вместо него на должность заступит занимавший пост министра энергетической безопасности и климатической нейтральности Грант Шэппс.

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    Анастасия Заикина
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