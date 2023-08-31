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10:25, 31 августа 2023Мир

Министр обороны Великобритании подал в отставку

Министр обороны Британии Уоллес подал заявление об отставке премьеру Сунаку

Фото: Anna Gordon / Reuters

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, сообщает Reuters.

«После долгих размышлений я принял решение попросить разрешения уйти с должности», — сказано в официальном письме главы ведомства.

Уточняется, что Уоллес подал соответствующее заявление премьер-министру страны Риши Сунаку. Глава минобороны также пообещал премьеру и правительству постоянную поддержку в связи с уходом с поста.

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    Анастасия Заикина
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