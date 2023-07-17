Стали известны возможные кандидаты на пост министра обороны Британии

Politico: министром обороны Британии может стать экс-кандидат на пост премьера Мордонт

Следующим министром обороны Великобритании после ухода в отставку действующего главы оборонного ведомства королевства Бена Уоллеса осенью 2023 года может стать лидер палаты общин и экс-кандидат на пост премьер-министра Пенни Мордонт. Об этом сообщает Politico.

Мордоннт ранее уже была министром обороны Великобритании. Она была назначена в мае 2019 года премьер-министром Терезой Мэй, но была быстро отправлена в отставку ее приемником Борисом Джонсоном.

По данным газеты, другими кандидатами стали глава британского МИД Джеймс Клеверли, заместитель министра обороны Соединенного Королевства Джеймс Хиппи, замглавы Минфина по экономическим вопросам Джон Глен, замглавы МВД Великобритании по вопросам безопасности Том Тугендхат и замглавы МИД по вопросам Индо-Тихоокеанского региона Энн-Мари Тревельян.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что покинет свой пост осенью. Глава военного ведомства уточнил, что полностью уйдет из политики после обновления кабинета министров. По его словам, он хотел бы вернуться к нормальной жизни после ухода с поста.