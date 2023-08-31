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10:21, 31 августа 2023Экономика

Польша решила заработать на санкциях против России

Reuters: Польша фрахтует ранее перевозившие нефть из РФ суда по низким ставкам

Фото: Tatiana Meel / Reuters

Польский энергетический государственный концерн Orlen фрахтует танкеры, доставляющие российскую нефть в Азию, чтобы на обратном пути перевозить арабскую нефть на свои предприятия в Литве и Польше, пишет Reuters со ссылкой на данные трейдеров и поставщика данных LSEG.

За последние три месяца компания использовала как минимум 10 таких судов для доставки нефти с Ближнего Востока в польский Гданьск и литовский Бутинге. Ранее эти танкеры побывали в российских портах Приморск и Усть-Луга.

Многие крупные западные компании не решаются использовать суда, заходившие в российские порты, из-за санкционных рисков, в связи с низким спросом стоимость их фрахта снижается. Orlen же фрахтует эти по привлекательным ценам, зарабатывая на нефтяных санкциях против России.

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Представители польской компании подчеркнули в разговоре Reuters, что не участвуют в перевозках российской нефти, проверяя каждое судно на предмет любых нарушений санкций. «Вся наша деятельность, в том числе связанная с поставкой сырой нефти, не нарушает действующие санкции», — сказали в пресс-службе концерна.

Использование танкеров, эксплуатируемых нероссийскими судоходными компаниями, но задействованных в доставке российского сырья и топлива, не является нарушением санкций.

Ограничения ЕС и G7 касаются только цены перевозимой нефти российского происхождения — западные компании не могут страховать и доставлять ее, если партии продаются дороже 60 долларов за баррель. Однако в последние месяцы скидки на российскую нефть сократились, и в августе Bloomberg сообщил, что ряд западных компаний продолжили перевозить российскую нефть Urals, даже когда ее цены поднялась выше уровня установленного потолка цен.

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    Софья Ермакова
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