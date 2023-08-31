В московском особняке нашли человеческие останки 50-летней давности

В центре Москвы в особняке нашли человеческие останки 50-летней давности

В центре Москвы в особняке нашли человеческие останки 50-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, захоронение нашли во время проведения ремонтных работ в особняке, который был построен в 1917 году на Спартаковской улице. Выяснилось, что давность останков — более 50 лет.

Сейчас сотрудники СК начали доследственную проверку. Планируется назначить ряд медико-криминалистических экспертиз.

Ранее в Ленобласти нашли массовое захоронение узников на месте фашистского концлагеря.