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15:34, 31 августа 2023Силовые структуры

В московском особняке нашли человеческие останки 50-летней давности

В центре Москвы в особняке нашли человеческие останки 50-летней давности

Фото: Дмитрий Малинкин / Коммерсантъ

В центре Москвы в особняке нашли человеческие останки 50-летней давности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, захоронение нашли во время проведения ремонтных работ в особняке, который был построен в 1917 году на Спартаковской улице. Выяснилось, что давность останков — более 50 лет.

Сейчас сотрудники СК начали доследственную проверку. Планируется назначить ряд медико-криминалистических экспертиз.

Ранее в Ленобласти нашли массовое захоронение узников на месте фашистского концлагеря.

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    Екатерина Власова
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