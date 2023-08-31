Правительство России продлило действие экспортных пошлин на подсолнечное масло

Правительство РФ продлило действие экспортных пошлин на подсолнечное масло

Правительство России продлило действие таможенных пошлин на подсолнечное масло и шрот до 31 августа 2024 года, об этом сообщается на сайте кабмина.

Отмечается, что власти продолжают реализацию мер по защите внутреннего рынка продовольствия.

«Решение принято для обеспечения потребностей в сырье предприятий переработки, а также отрасли животноводства продуктами переработки масличных культур. Ранее его поддержала подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию», — указывается в публикации.

Величина ставки таможенной пошлины на вывоз подсолнечного масла останется прежней и будет рассчитываться, исходя из базовой экспортной цены в размере 82,5 тысячи рублей за тонну.

Ставка пошлины на шрот сократится и будет рассчитываться по формуле разницы между индикативной ценой, то есть средним арифметическим рыночных цен за месяц, и базовой ценой, умноженной на корректирующий коэффициент 0,7. Минсельхозу поручено постоянно проводить мониторинг рынка для установления индикативной цены.

Ранее российские перевозчики попросили председателя правительства Михаила Мишустина ограничить цены на топливо. Ввести госрегулирование цен на дизель и зафиксировать его стоимость ниже 60 рублей предложил президент Национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин.

