Медведев потребовал обеспечить готовность России к биологическим угрозам

Медведев: Россия должна быть технологически готова к биологическим угрозам

Россия должна быть технологически готова к угрозам биологического характера и противодействию новым инфекциям. Об этом заявил зампред Совбеза страны Дмитрий Медведев, чьи слова приводит РИА Новости.

Он напомнил, что Пентагон создал вокруг России десятки специализированных биологических лабораторий и центров.

«И несмотря на заклинания, что все это носит сугубо научный характер и направлено на эпидемиологическое благополучие населения, мы понимаем, что это мягко говоря не совсем так», — сказал политик.

Медведев добавил, что в ходе специальной военной операции были получены доказательства враждебной деятельности, в связи с чем необходимо внимательно относиться к такого рода внешним угрозам и обеспечить технологическую готовность России к противодействию распространения новых инфекций.

Ранее Минобороны России сообщило об исследовании найденных на Украине образцов опасных вирусов. Как пояснил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, в четырех украинских лабораториях были обнаружено около 240 патогенов опасных вирусов.