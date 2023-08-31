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09:43, 31 августа 2023Россия

В российском городе начали эвакуацию жителей из-за риска прорыва дамбы

Часть жителей Уссурийска начали эвакуировать из-за риска прорыва дамбы

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Жителей Пуциловской территории в Уссурийске Приморского края начали эвакуировать из-за риска прорыва дамбы после ливней. Об этом сообщается на сайте администрации города.

«После наводнения, вызванного прохождением тайфуна «Ханум» 12-13 августа, на Малоказаченском водохранилище был установлен дежурный круглосуточный пост. Сегодня от него поступила информация, что паводковый водосброс на водохранилище не справляется со своей функцией, поэтому возможен подмыв грунта», — сообщили в администрации.

Жителей эвакуированных территорий доставят в безопасные места, находящиеся на возвышенности, указав на угрозу подтопления домохозяйств.

Уссурийск затопило после сильных ливней, обрушившихся на территорию Приморского края. По последним данным, в 19 муниципальных образованиях края подтоплено 516 жилых домов, 1673 придомовых территорий, еще 34 населенных пункта отрезаны водой.

Губернатор Олег Кожемяко сообщил, что начало учебного года в Приморском крае перенесут на несколько дней, так как на регион надвигается тайфун Saolа. Тайфун сформировался у Филиппин и спровоцировал наводнения, средняя скорость ветра в нем составляет 185 километров.

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    Анастасия Шейкина
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