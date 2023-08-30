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11:55, 30 августа 2023Россия

Начало учебного года в регионе России перенесут из-за тайфуна

Губернатор Кожемяко: начало учебного года в Приморье перенесут из-за тайфуна

Фото: Tengyart / Unsplash

Начало учебного года в Приморском крае перенесут на несколько дней, так как на регион надвигается тайфун Saolа. Об этом сообщил губернатор Олег Кожемяко в эфире телеканала «Россия-24», пишет РБК.

«С учетом того, что приближается еще один тайфун 5 сентября, и к нам обратились непосредственно родители и директора, то я думаю, что его [учебный год] немножко надо сдвинуть на несколько дней, чтобы полноценно подготовиться, пройти все эти сложнейшие этапы», — сказал он.

Тайфун Saolа сформировался у Филиппин и спровоцировал наводнения, средняя скорость ветра в нем составляет 185 километров в час. Впоследствии жителям Приморского края предрекли приход тайфуна, отметив, что он сначала обрушится Тайвань и Шанхай, после чего продолжит медленно двигаться на север Желтого моря. После этого он может попытаться втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь № 11 Haikui и направить его над Корейским полуостровом к Северной Корее.

Непогода на Приморский край обрушилась на прошлой неделе, из-за чего власти ввели режим ЧС федерального характера. По последним данным, за прошедшие сутки на юге региона выпало от 30 до 200 миллиметров осадков, месячная норма превышена во Владивостоке и в Хасанском районе. Число отрезанных от дорожного сообщения из-за ливней населенных пунктов возросло до 29.

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    Анастасия Шейкина
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