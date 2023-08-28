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11:04, 28 августа 2023Россия

Жителям российского региона предрекли мощный тайфун

В Приморье в сентябре возможен новый удар стихии из-за тайфуна Saola

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Жителям пострадавшего от мощных ливней Приморского края предрекли новый удар стихии в начале сентября. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале Примгидромета.

«Расчеты показывают, что в ближайшие дни могут происходить удивительные метаморфозы с тайфуном № 9 Saola», — рассказал начальник управления Борис Кубай.

Сначала он обрушится на Тайвань и Шанхай, после чего продолжит медленно двигаться на север Желтого моря. После этого он может попытаться втянуть в свою циркуляцию новый тропический вихрь № 11 Haikui и направить его над Корейским полуостровом к Северной Корее. «При таком сценарии в середине первой декады сентября в Приморье возможно очередное ухудшение погодных условий», — пояснил глава Примгидромета.

В то же время он отметил, что до середины первой декады сентября многое может измениться.

Непогода обрушилась на российский регион на прошлой неделе. Из-за наводнений местные власти объявляли режим ЧС.

По данным МЧС на утро 28 августа, в 14 муниципальных образований края остаются подтопленными 122 жилых дома, водой все еще отрезаны 22 населенных пункта. Для ликвидации последствий разгула стихии привлечено свыше 850 человек и 140 единиц техники.

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    Евгения Куликова
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