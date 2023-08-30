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09:41, 30 августа 2023Россия

Число отрезанных из-за ливней населенных пунктов Приморья возросло

Число отрезанных от транспорта населенных пунктов Приморья возросло до 29
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморском крае число отрезанных от дорожного сообщения из-за ливней населенных пунктов возросло до 29. Об этом в среду, 30 августа, сообщила пресс-служба правительства российского региона, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что Приморье 30 и 31 августа накроет очередная волна паводков. До критичных отметок может подняться уровень воды на реке Уссури поселка Кировский в Кировском районе, реке Раздольная в Уссурийске и реке Раздольная у села Тереховка в Надеждинском районе.

В потенциально опасных районах работают ПВР, при необходимости людей эвакуируют.

За прошедшие сутки на юге региона выпало от 30 до 200 миллиметров осадков. Месячная норма превышена во Владивостоке и в Хасанском районе.

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    Евгения Куликова
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