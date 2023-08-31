В России запретят сжигать солому

В России запретят сжигать рисовую солому ради безопасности

Российским производителям риса запретят сжигать солому, которая остается после уборки урожая. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, передают «Известия».

Мера призвана обеспечить безопасность граждан и ограничить влияние отрасли на экологию. «На проблему выбросов от сжигания неоднократно обращали внимание жители ряда субъектов и общественные организации. В то же время сельхозпроизводителям необходимы технологические решения для альтернативного способа утилизации — без сжигания», — рассказали в аппарате вице-премьера.

Минобрнауки, Минсельхозу и Федеральному научному центру риса поручено завершить разработку и апробацию других технологий утилизации без сжигания. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг должны предложить меры поддержки аграриев на приобретение техники для механического измельчения и заделки рисовой соломы в почву. Благодаря этому удастся отказаться от сжигания соломы в пользу наиболее оптимальных способов утилизации.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом. В качестве альтернативного способа избавиться от ненужных вещей россиянам предлагают сдавать их в розницу.