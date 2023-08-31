Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:14, 31 августа 2023Среда обитания

В России запретят сжигать солому

В России запретят сжигать рисовую солому ради безопасности

Фото: Дмитрий Норов / Коммерсантъ

Российским производителям риса запретят сжигать солому, которая остается после уборки урожая. Такое поручение дала вице-премьер Виктория Абрамченко, передают «Известия».

Мера призвана обеспечить безопасность граждан и ограничить влияние отрасли на экологию. «На проблему выбросов от сжигания неоднократно обращали внимание жители ряда субъектов и общественные организации. В то же время сельхозпроизводителям необходимы технологические решения для альтернативного способа утилизации — без сжигания», — рассказали в аппарате вице-премьера.

Минобрнауки, Минсельхозу и Федеральному научному центру риса поручено завершить разработку и апробацию других технологий утилизации без сжигания. Кроме того, Минсельхоз и Минпромторг должны предложить меры поддержки аграриев на приобретение техники для механического измельчения и заделки рисовой соломы в почву. Благодаря этому удастся отказаться от сжигания соломы в пользу наиболее оптимальных способов утилизации.

Ранее сообщалось, что в России могут запретить выбрасывать одежду в мусорные баки. Такую инициативу Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом. В качестве альтернативного способа избавиться от ненужных вещей россиянам предлагают сдавать их в розницу.

Что думаешь? Оцени!
    Александра Качан
    Обсудить
    Последние новости

    В Приморье разрушительный паводок, вода смывает дома, мосты и людей. Регион ждет новый тайфун

    Одна категория студентов в России получит финансовую поддержку

    Депутат Хинштейн раскрыл подробности боя росгвардейцев с диверсантами с Украины

    Мужчина выпал с пятого этажа и отделался царапинами

    В США рассказали о противниках Зеленского

    Российский истребитель сопроводил норвежский патрульный самолет

    В Москве задержали начальника отдела полиции Басманного района

    Первый в России вуз разрешил писать дипломы с помощью нейросетей

    В России запретят сжигать солому

    Прихожанку российского храма задержали за похищение мощей Николая Чудотворца

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости