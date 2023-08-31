Среда обитания
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11:47, 31 августа 2023Среда обитания

Оценена опасность рыбы в России после сброса воды с «Фукусимы»

Россельхознадзор: добытая после сброса воды с «Фукусимы» рыба не радиоактивна

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Партии рыбы, которые были добыты в России после сброса зараженной воды с атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1», оказались безопасными для людей. Такую оценку продукции дали в Россельхознадзоре.

Приморская межобластная ветеринарная лаборатория провела анализ 443 партий рыбы и не выявила превышений радиологических показателей. Рыба была добыта в промысловых подзонах нескольких регионов рядом с местом сброса воды с японской АЭС.

Уточняется, что в августе уже провели 1272 исследования рыбной продукции на основные радиологические показатели (удельная активность йода-131, удельная активность стронция-90, удельная активность цезия-134, удельная активность цезия-13).

Такой мониторинг проводят ежемесячно, в конце августа он был усилен из-за событий в Японии. Проводилась проверка трески, камбалы, минтая, палтуса, лососевых пород, фарша, консервов, крабов и других морепродуктов.

Ранее в Росрыболовстве заявили, что сброс Японией воды с АЭС «Фукусима-1» в океан не вызывает опасений у России. В ведомстве уточнили, что в последние три года объем ввоза японской рыбной продукции в Россию снизился на 93 процента.

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    Нина Ташевская
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