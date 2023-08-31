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00:00, 1 сентября 2023Россия

Режим ЧС ввели в российском городе из-за обильных осадков

Мэрия: режим ЧС ввели в Южно-Сахалинске из-за обильных осадков

Фото: МЧС России по Сахалинской области

В Южно-Сахалинске ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за обильных осадков, об этом в Telegram-канале сообщила мэрия российского города.

В городе работает оперативный штаб, который возглавил мэр Сергей Надсадин.

В МЧС России по Сахалинской области уточнили, что на территории пяти районов: Долинского, Анивского, Корсаковского, Холмского, а также в Южно-Сахалинске ожидается сильный, местами очень сильный дождь и резкий уровень подъема воды, а также затопление нижней части города.

В настоящее время происходит ликвидация последствий циклона, в зону подтопления попало 62 частных дома в которых проживает 217 человек из них 43 ребенка. Спасатели эвакуировали 25 человек, открыты два пункта временного размещения, производится откачка воды из затопленных подвальных помещений частных домов и государственных организаций.

В Приморском крае из-за сильных дождей, идущих с начала августа, в ряде районов произошел разрушительный паводок. По последним данным, более 40 сел отрезаны водой, их жителей помогают эвакуировать военнослужащие Тихоокеанского флота. Накануне сообщалось, что за сутки число домов, которые оказались подтоплены из-за ливней и наводнений, увеличилось в семь раз.

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    Марина Совина
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