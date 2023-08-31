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13:26, 31 августа 2023Россия

Число подтопленных в Приморье домов за сутки увеличилось в семь раз

В Приморском крае число подтопленных за сутки домов увеличилось в 7 раз до 516

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

В Приморском крае за сутки число домов, которые оказались подтоплены из-за ливней и наводнений, увеличилось в семь раз. О резком росте сообщается на сайте краевого управления.

Днем ранее, 30 августа, сообщалось о 73 подтопленных домах из-за непогоды и 408 придомовых территориях.

«По оперативным данным, на территории 19 муниципальных образований края подтоплено 516 жилых домов и 1673 придомовых территорий. Отрезаны 34 населенных пункта в Уссурийском, Красноармейском, Лазовском, Ольгинском, Пограничном, Партизанском и Хасанском муниципальных образованиях», — говорится в сообщении министерства.

В Приморском крае из-за сильных дождей, идущих с начала августа, в ряде районов произошел разрушительный паводок. По последним данным, более 40 сел отрезаны водой, их жителей помогают эвакуировать военнослужащие Тихоокеанского флота. За медицинской помощью обратились 96 человек, шесть из которых госпитализировали.

Российский регион ждут новые природные катаклизмы — на него надвигается новый тайфун Saolа, который сформировался у Филиппин и спровоцировал наводнения, средняя скорость ветра в нем составляет 185 километров в час. Из-за возможного прихода тайфуна глава Приморского края Олег Кожемяко предложил перенести начало учебного года.

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    Анастасия Шейкина
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