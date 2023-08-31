К эвакуации жителей затопленного в Приморье округа привлекли военных

Из затопленной части Приморского края жителей начали эвакуировать военные ТОФ

К эвакуации жителей из затопленного района Приморского края привлекли военных Тихоокеанского флота (ТОФ). Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения Восточного военного округа (ВВО) по ТОФ, передает РИА Новости

Там уточнили, что погрузка людей на военный корабль началась в порту Зарубино Приморского края. «Николай Вилков» первым ошвартовался у причала порта. Это судно, как и другие суда ТОФ, вышло из Владивостока для эвакуации людей.

Приморский край затопило после ливней 29 августа. Сильные дожди, в частности, прошли в Хасанском округе, где разрушены дороги и поселки отрезаны друг от друга. По последним данным, в 19 муниципальных образованиях края подтоплено 516 жилых домов, 1673 придомовых территорий, еще 34 населенных пункта отрезаны водой.

