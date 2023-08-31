Совбез ООН проведет в сентябре заседание по Украине

Постпред США при ООН сообщила о планах Совбеза провести заседание по Украине

Совет Безопасности (СБ) ООН во время недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи организации в сентябре проведет заседание, на котором обсудит ситуацию на Украине. Об имеющихся планах сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, ее цитирует ТАСС.

Общаясь с журналистами, дипломат заявила, что, по ее данным, во время недели высокого уровня ГА ООН председатель Совбеза организации проведет заседание по Украине.

Постпред Соединенных Штатов при ООН добавила, что она располагает информацией о том, что в неделе высокого уровня ГА ООН может принять участие и президент Украины Владимир Зеленский.

Отмечается, что неделя высокого уровня Генассамблеи ООН будет проходить с 19 по 25 сентября.

Ранее сообщалось, что официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на удары по России и Украине 30 августа, заявив, что во всемирной организации обеспокоены эскалацией насилия.