В ООН отреагировали на удары по России и Украине

Представитель ООН об ударах по РФ и Украине: мы обеспокоены эскалацией насилия

Официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отреагировал на удары по России и Украине 30 августа, заявив, что во всемирной организации обеспокоены эскалацией насилия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы по-прежнему обеспокоены эскалацией насилия, которую мы наблюдаем», — отметил он.

Ранее стало известно, что 30 августа российские регионы могли атаковать до 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Официально известно об ударе 16 беспилотников. Еще до 20 дронов, как сообщили очевидцы, могли атаковать Псков. По состоянию на 18:00 ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь.