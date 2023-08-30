Подсчитано число участвовавших в массированной атаке на регионы России дронов

«Лента.ру»: российские регионы 30 августа могли атаковать почти 40 дронов

30 августа российские регионы могли атаковать до 40 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), подсчитала «Лента.ру» на основе официальных заявлений властей и сообщений очевидцев.

Официально известно об ударе 16 беспилотников. Еще до 20 дронов, как сообщили очевидцы, могли атаковать Псков. В Севастополе не назвали точное число беспилотников, попытавшихся ударить по городу, однако из заявления губернатора Михаила Развожаева следует, что в атаке участвовало больше одного летательного аппарата. Таким образом, общее число БПЛА приближается к 40.

Массированная атака дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские регионы началась в ночь на 30 августа. По состоянию на 18:00 ударам подверглись Московская, Псковская, Рязанская, Калужская, Брянская, Воронежская и Орловская области, а также Севастополь.

В результате атаки по аэродрому в Пскове загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76. Предварительно, один из дронов попал в топливозаправочный комплекс на территории объекта. В Калужской области беспилотник попал в пустой резервуар для хранения нефтепродуктов, из-за чего началось возгорание, которое оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждено остекление в одном жилом доме. Власти других регионов о серьезных повреждениях не сообщали. Пострадавших в результате массированного удара БПЛА нет.

Как заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, сейчас военные эксперты изучают возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики. По его словам, выясняются маршруты, по которым беспилотники долетели до региона.