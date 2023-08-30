Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:10, 30 августа 2023Россия

Кремль прокомментировал возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики

Песков заявил о работе военных экспертов над предотвращением атак беспилотников
СюжетРакетные удары по Украине:
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Военные эксперты изучают возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле прокомментировали атаку дронов на псковский аэропорт, в результате которой, по данным МЧС, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Материалы по теме:
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты. Что известно об ударах?
Дроны ВСУ атаковали семь регионов России, на аэродроме в Пскове загорелись военные самолеты.Что известно об ударах?
Сегодня
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы? Где упали дроны в Москве: карта
Как украинские беспилотники смогли долететь до Москвы?Где упали дроны в Москве: карта
1 августа 2023

«Выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», — заявил Песков.

Помимо Псковской области, Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.

Что думаешь? Оцени!
    Марк Леонов
    Обсудить
    Последние новости

    Новые детали взрывов на «Северных потоках». Кто знал о готовящейся атаке и кому подчинялись диверсанты?

    Перечислены самые модные прически на 2024 год

    В ЮНИСЕФ заявили о потере знаний украинскими школьниками

    Россиянин оказался виновником сильного пожара в Геленджике

    Российская армия отбила три волны атак ВСУ на ореховском направлении

    Папа Римский осудил «ужасную мировую войну»

    Ядовитый скат-хвостокол вонзил шип в спину женщины

    Назван способ защиты хлеба от плесени

    В России предрекли упрощение увольнений за пьянство на работе

    Российские войска отразили девять атак ВСУ в районах Работино и Вербового

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости