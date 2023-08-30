Кремль прокомментировал возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики

Песков заявил о работе военных экспертов над предотвращением атак беспилотников

Военные эксперты изучают возможность прилета дронов в Псков из Прибалтики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Так в Кремле прокомментировали атаку дронов на псковский аэропорт, в результате которой, по данным МЧС, загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

«Выясняются маршруты, анализируется то, как это было сделано, с тем чтобы принять соответствующие меры по недопущению таких ситуаций в дальнейшем», — заявил Песков.

Помимо Псковской области, Украина за ночь атаковала еще шесть регионов России. Под удар попали Московская, Рязанская, Калужская, Брянская и Орловская области, а также Севастополь.