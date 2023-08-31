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08:23, 31 августа 2023Мир

Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация

WP: Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация из-за гражданской войны
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Zohra Bensemra / Reuters

Судан настигла тяжелая гуманитарная ситуация из-за продолжающейся гражданской войны между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Об этом пишет The Washington Post.

«Условия на местах становятся все хуже. Около 20 миллионов суданцев сталкиваются с острой нехваткой продовольствия. Около 14 миллионов детей не имеют доступа к базовым услугам, включая образование и медицинскую помощь, например вакцинацию», — сказано в материале.

Отмечается, что 80 процентов медицинских учреждений Судана не работают из-за отсутствия поставок и электричества. Более того, воюющие стороны нападают на больницы.

Помимо этого, жители обеспокоены неизбежным наступлением сезона дождей. Потенциально стране предстоит справиться с масштабными наводнениями и распространением болезней, передающихся через воду.

В апреле 2023 года в Судане начались вооруженные столкновения между регулярной армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Причиной стал конфликт между главой Суверенного совета Абдель Фаттахом аль-Бурханом и командиром СБР Мухаммедом Хамданом Даклу (Хамидти).

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    Анастасия Заикина
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