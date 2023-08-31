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04:00, 31 августа 2023Экономика

В Госдуме объяснили идею снизить лимит беспошлинных покупок в интернете

Депутат Полуянова поддержала идею снизить лимит беспошлинных покупок в интернете

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Необходимость снизить лимит беспошлинных покупок при шопинге в интернете объясняется поддержкой отечественных предпринимателей в сфере онлайн-ритейла, считает член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Наталия Полуянова. Таким образом она прокомментировала «Ленте.ру» сообщения о том, что в России планируют снизить порог беспошлинной торговли предлагают с 1000 до 200 евро при шопинге в зарубежных интернет-магазинах.

«Сейчас пока идет обсуждение, решение окончательное не принято. Мы говорим о необходимости подобных решений лишь потому, что принципиально важно нынешнее санкционное время использовать для роста отечественных производителей, для того, чтобы мы с вами больше покупали российские товары», — сказала парламентарий.

Онлайн-сектор рынка — это, пожалуй, самое развивающееся направление. Мы видим, что сегодня онлайн-шопинг очень плотно вошёл в нашу жизнь, но введение таких мер было принято, в первую очередь, для поддержки отечественных производителей

Наталия Полуяновачлен комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству

Полуянова выразила уверенность в том, что у отечественных онлайн-платформ есть большой потенциал для развития, добавив, что для его раскрытия необходима государственная поддержка.

«Меры поддержки, которые сейчас разрабатываются и внедряются различными федеральными и региональными структурами, направлены и на приобретение нового оборудования для бизнеса, и на формирование новых мер поддержки, на создание новых ниш. Безусловно, в разных областях бизнес развивается по-разному, и поэтому доля импорта должна быть очень подвижной, она должна варьироваться. Наши отечественные производители имеют огромный потенциал, который имеет право быть реализован», — заключила парламентарий.

Ранее стало известно, что в России задумались об ужесточении онлайн-покупок в зарубежных магазинах и снижении порога беспошлинной торговли предлагают с 1000 до 200 евро. Уточнялось, что Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают снизить лимит до 500 евро, в то время как Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) выступают за пятикратное уменьшение порога, отмечают представители отрасли.

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    Кирилл Садовский
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