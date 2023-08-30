В России задумались об ужесточении покупок в интернете

РБК: в России обсуждают снижение лимита беспошлинных покупок в интернете

В России задумались об ужесточении онлайн-покупок в зарубежных магазинах. Снизить порог беспошлинной торговли предлагают с 1000 до 200 евро, со ссылкой на источники на рынке интернет-торговли сообщает РБК.

Минэкономразвития, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагают снизить лимит до 500 евро, в то время как Минфин и Федеральная таможенная служба (ФТС) выступают за пятикратное уменьшение порога, отмечают представители отрасли.

Порог в 200 евро ввели с января 2020 года, чтобы уравнять условия работы зарубежных и отечественных онлайн-магазинов. После начала специальной военной операции на Украине его решили увеличить, чтобы позволить гражданам и дальше делать покупки в иностранных онлайн-магазинах, несмотря на ограничения, которые ввели «недружественные страны».

Повышение нормы беспошлинного ввоза положительно повлияло на спрос и помогло поддержать товарооборот и сдержать рост цен, заявил представитель маркетплейса Ozon. На фоне замедления роста реальных доходов населения необходимость оплачивать таможенные пошлины в 15 процентов побудит россиян отказаться от покупки таких товаров. Снижение порога негативно скажется на развитии и насыщении российского рынка товарами, их доступности для покупателей, добавил представитель «Яндекс Маркета».

Большинство граждан отпугнет от покупок за рубежом не рост цены, а процесс оплаты пошлины. Россияне привыкли делать покупки в интернете быстро и «бесшовно», а теперь им придется регистрироваться у таможенного брокера и совершать дополнительные платежи, пояснил источник РБК.

Как ранее сообщили «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников, продление беспошлинного порога в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа может угрожать развитию отечественного производства. Чиновники полагают, что столь высокий порог порождает злоупотребление со стороны перекупщиков, а подавляющее большинство покупок физлиц находится ниже уровня в 200 евро. Также источники считают, что благодаря налаженной схеме параллельного импорта потребность в высоком пороге беспошлинных покупок отпадает.