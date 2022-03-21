Порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах повысят

В России повысят порог беспошлинной покупки товаров на зарубежных сайтах до тысячи евро

Российские власти решили повысить порог беспошлинной покупки в зарубежных интернет-магазинах. Это касается площадок в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС): порог будет повышен с 200 евро до тысячи евро, передает ТАСС.

Такое заявление сделал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Он уточнил, что требования к весу посылок при этом останутся прежними — он не должен превышать 31 килограмма. По его словам, это решение одобрено Советом Евразийской экономической комиссии и будет действовать до 1 октября 2022 года.

Ранее стало известно, что российское правительство выделило более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах на фоне западных санкций.

Источником финансирования станет резервный фонд кабмина. Большая часть суммы — более 25,5 миллиарда рублей — пойдет на создание в субъектах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ.