Правительство поддержит рынок труда в условиях западных санкций

Правительство России выделило более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда

Правительство России выделило более 39 миллиардов рублей на поддержку рынка труда и предупреждение безработицы в регионах на фоне западных санкций. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Источником финансирования станет резервный фонд кабмина. Большая часть суммы — более 25,5 миллиарда рублей — пойдет на создание в субъектах временных рабочих мест для граждан, находящихся под риском увольнения, а также на организацию оплачиваемых общественных работ.

Кроме того, свыше 7 миллиардов рублей будет направлено на реализацию региональных программ. Благодаря им сотрудники промышленных предприятий, которые находятся под риском увольнения, смогут пройти профессиональное обучение или получить дополнительное образование. Соответствующая мера коснется 125 тысяч россиян.

Ранее стало известно, что на первоочередные меры по поддержке экономики России запланировано выделить более триллиона рублей. Так, общее финансирование мер поддержки составит не менее 1,042 триллиона рублей. При этом финансирование ряда инициатив еще уточняется.