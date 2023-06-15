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09:23, 15 июня 2023Экономика

Власти России заметили угрозу в беспошлинном ввозе товаров гражданами

«Ведомости»: правительство не продлит беспошлинный порог ввоза товаров физлицами в €1000
СюжетЗемлетрясение в Армении:

Фото: Boris Babanov / Globallookpress.com

Новое продление беспошлинного порога в 1000 евро для ввоза товаров из-за рубежа физическими лицами может угрожать развитию отечественного производства. К такому выводу при обсуждении вопроса склоняются профильные министерства, пишут «Ведомости» со ссылкой на двух федеральных чиновников.

Если это мнение победит, то с 1 октября текущего года порог опустится до 200 евро, а все, что выше, будет облагаться пошлиной в размере 15 процентов от стоимости посылки. В Минпромторге и Минэкономразвития утверждают, что решение пока не принято, идет оценка соблюдения баланса интересов производителей, торговых сетей и потребителей.

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подняла беспошлинный порог ввоза в пять раз весной прошлого года по просьбе российской стороны. В правительстве рассматривали меру как один из способов борьбы с западными санкциями, которые могли спровоцировать дефицит товаров народного потребления.

Тогда инициативу одобрили представители пяти стран, входящих в ЕАЭС, однако если Россия не инициирует ее продление, то мера перестанет действовать автоматически.

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При этом чиновники признавали, что столь высокий порог порождает злоупотребление со стороны перекупщиков, а подавляющее большинство покупок физлиц находится ниже уровня в 200 евро. Собеседники издания отмечают, что мера изначально рассматривалась как временная, а благодаря налаженной схеме параллельного импорта потребность в ней отпадает.

Представитель Минпромторга подчеркнул, что снижение порога позволит выровнять стоимость иностранной и отечественной техники, что увеличит продажи последней. Вместе с тем руководитель направления реального сектора ЦМАКП Владимир Сальников считает аргументы, связанные с развитием производства, сомнительными. Он отмечает, что в ценовой категории от 200 до 1000 евро товары, которые пользуются спросом у физлиц, не имеют конкурентов в России (люксовые товары, дорогая электроника), поэтому, скорее всего, отмена повышенного порога связана в желанием пополнить бюджет.

Ранее гендиректор «Бештау Электроникс» (выпускает моноблоки, мониторы, клавиатуры и другую периферию) Варктес Галустян попросил ужесточить требования к реестру отечественной электроники, чтобы в него не попадали мониторы, принтеры и другая периферия иностранного производства. В текущих условиях российские товары из перечня оказываются невостребованными на рынке.

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    Платон Щукин
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