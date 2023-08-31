Названа самая популярная у россиян страна для отдыха зимой

РСТ: Таиланд возглавил топ бронирований на зимний сезон 2023 года

Одни из крупнейших российских туроператоров фиксируют увеличение спроса бронирований в Таиланд на осенне-зимний период, глубина продаж достигает конца февраля, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим пресс-релизом союза.

«В стране есть как зимние, так и полноценные летние курорты, например, остров Самуй, который и летом пользовался хорошим спросом. С приближением зимнего сезона бронирования смещаются в сторону Пхукета. Средняя глубина продаж на сегодня составляет 2-3 месяцев», — объяснила специалист по направлениям компании ITM Group Ирина Юрина, чьи слова приводятся в пресс-релизе РСТ.

Спрос на Таиланд был также зафиксирован и в компании Anex. Как рассказала руководитель PR-департамента Алена Хитрова, Таиланд традиционно является лидером по продажам на зимний сезон вплоть до февраля.

«Это связано с популярностью направления у россиян и обширной региональной сеткой полетов — вылеты осуществляются из 10 городов. Пока еще действует летняя полетная программа, ежедневные продажи приходятся в основном на заезды в ближайшие 2-6 недель (65 процентов) и на новогодние каникулы (35%). Особенно активно продажи идут в городах вылета Сибири, Урала и, конечно, из Москвы. Среди новинок зимнего сезона – прямые рейсы из Томска на Пхукет и в Паттайю, из Барнаула в Паттайю. Пхукет и Паттайя востребованы примерно 50 на 50», — цитируют Хитрову в РСТ.

Информацию подтвердили и в компании Tez Tour. Ее пресс-секретарь Жанна Богачева сообщила РСТ, что направление стало в три раза более востребованным по сравнению с летом.

«Глубина продаж доходит до конца февраля 2024 года. Примерно половина запросов приходит на туры продолжительностью 9-12 ночей, около 70% предпочитают размещение в отелях 4-5*. В основном, едут с детьми», — приводятся в пресс-релизе РСТ слова Богачевой.

Ранее РСТ сообщил, что Турция остается лидером среди самых популярных направлений для отдыха, на первом месте страна продержится до середины октября, сообщают российские туроператоры.