В Москве придумали новый дизайн поезда для метро

Компания «Трансмашхолдинг» разработала новый дизайн поезда для метро Москвы

Компания «Трансмашхолдинг» (ТМХ) придумала новый дизайн поездов для московского метро. Их начнут поставлять с 2024 года, сообщают «Известия» со ссылкой на сообщение компании.

В новом поезде разработчики сохранили силуэтную арку, которая была в дизайне электропоезда «Иволга». Такой элемент подчеркивает линии поезда, а также символизирует движение и безопасность. Дизайнеры также визуально увеличили наклон фронтальной арки, а световые блок-фары интегрировали в вертикальные стойки.

«Новым дизайнерским решением является объединение линий с маршрутным экраном, которое является отсылкой к современной графической концепции Московского метрополитена», — отметили в компании.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в рамках создания пятого Московского центрального диаметра (МЦД-5) в центре столицы построят пять новых станций метро. Они появятся на туннеле протяженностью 12 километров и соединят Ярославское и Павелецкое направления.