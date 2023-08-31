Планы США направить ядерное оружие в Британию назвали бессмысленными

Полковник Литовкин счел бессмысленным размещение ядерного оружия США в Британии

Возможное размещение американского ядерного оружия на территории Великобритании не имеет никакого стратегического смысла, заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин. Он объяснил «Ленте.ру», что на территории Британии и так есть достаточно вооружения США.

«Я не вижу смысла для США размещать ядерное оружие на территории Великобритании. Кому они там могут угрожать? Стратегического смысла в этом нет, у меня нет понимания, зачем это может быть нужно», — заявил Литовкин.

Свою позицию он аргументировал тем, что на территории Соединенное Королевства расположено достаточное количество оружия, в том числе ядерного.

«В Европе у США есть 150 бомб свободного падения, в Италии, Германии, Бельгии и Турции. На территории Великобритании уже находится американо-английское ядерное оружие. Дело в том, что подводные лодки Великобритании несут в себе американские боеголовки, а их ядерная боеголовка — английская», — уточнил эксперт.

Ранее Федерация американских ученых (Federation of American Scientists, FAS) со ссылкой на проект бюджета ВВС США на 2024 финансовый год сообщила о появлении свидетельств того, что Соединенные Штаты намерены переместить свое ядерное оружие на территорию Великобритании.

Как отмечают специалисты, на базе Королевских ВВС Великобритании Лейкенхит, которая располагается примерно в 100 километрах от Лондона, будет создано «помещение для безопасного хранения». Также рядом с местом хранения оружия планируется построить казарму для летчиков F-35 Королевских ВВС Великобритании. По их мнению, эти данные могут означать, что США вновь разместят свое ядерное оружие в Британии после 15-летнего перерыва.