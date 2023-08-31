Россия резко снизила поставки электроэнергии в Китай

«Ъ»: поставки электроэнергии из России в Китай за 8 месяцев упадут на 18 %

В первые восемь месяцев 2023 года Россия далека от того, чтобы приблизиться к прошлогоднему рекорду поставок электроэнергии в Китай. Как следует из китайской статистики, экспорт снижается на 18 процентов, до 2,6 миллиарда киловатт-часов, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее резкое сокращение наблюдается в августе — порядка 200 миллионов киловатт-часов против 530 миллионов. На результат повлияли падение выработки ГЭС в Амурской области из-за маловодья, увеличение потребления внутри региона из-за жары, а также многочисленные аварии на местных тепловых электростанциях.

С января по июль экспорт электроэнергии в Китай упал на 8,4 процента. Падение фиксировали каждый месяц, кроме мая, когда результат был улучшен на треть. В денежном выражении объем поставок упал на 15 процентов, до 106,5 миллиона долларов.

Весной 2023 года в «Интер РАО» ожидали, что прошлогодние максимальные показатели удастся повторить. К настоящему времени в операторе признают, что более реальным достижением станет повышение объема поставок по сравнению с 2021 годом.

Екатерина Артеменкова из Kept отмечает, что необходимость ремонтов как на энергетическом, так и на электротехническом оборудовании перед наступлением зимы вряд ли позволит существенно нарастить поставки, даже с учетом того, что экстремально высокие температуры на Дальнем Востоке закончились.

Ранее «Совет производителей энергии» (СПЭ, объединяющий крупнейшие генерирующие компании России), предложил Минэнерго ухудшить целевые показатели энергетической стратегии страны. В ассоциации объяснили, что санкции на поставку иностранных турбин и отсутствие в России производства современного оборудования в достаточном объеме не позволят выйти на запланированные уровни.