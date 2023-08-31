США захотели построить порт недалеко от Китая для защиты Тайваня

Reuters: США захотели построить порт на Филиппинах для защиты Тайваня

США захотели построить гражданский порт в самой северной и маленькой провинции Филиппин Батанес для защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Провинция Батанес находится в 200 километрах от острова, и возведение на ней военной инфраструктуры укрепит позиции США в регионе. Как отмечает агентство, таким шагом Вашингтон хочет также укрепить военное сотрудничество с Филиппинами, но может столкнуться с негативной реакцией Китая.

«Филиппины за последний год почти удвоили количество своих военных баз, куда могут получить доступ американские войска, которые поочередно прибывают и уезжают для совместных учений. Китай заявил, что эти действия США "разжигают огонь" региональной напряженности», — отмечает агентство.

Ранее Китай заподозрили в военном освоении спорного острова Тритон в Южно-Китайском море, на который также претендуют Вьетнам и Тайвань. Согласно данным со спутниковых снимков, Китай, возможно, осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы. В случае ее возведения она будет больше всех остальных полос на контролируемых Китаем островах в Южно-Китайском море.