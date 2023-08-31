Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:41, 31 августа 2023Мир

США захотели построить порт недалеко от Китая для защиты Тайваня

Reuters: США захотели построить порт на Филиппинах для защиты Тайваня

Фото: Dr.Jhones / Wikimedia

США захотели построить гражданский порт в самой северной и маленькой провинции Филиппин Батанес для защиты Тайваня. Об этом сообщает Reuters.

Провинция Батанес находится в 200 километрах от острова, и возведение на ней военной инфраструктуры укрепит позиции США в регионе. Как отмечает агентство, таким шагом Вашингтон хочет также укрепить военное сотрудничество с Филиппинами, но может столкнуться с негативной реакцией Китая.

«Филиппины за последний год почти удвоили количество своих военных баз, куда могут получить доступ американские войска, которые поочередно прибывают и уезжают для совместных учений. Китай заявил, что эти действия США "разжигают огонь" региональной напряженности», — отмечает агентство.

Материалы по теме:
Идеальный шторм. Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
Идеальный шторм.Китай и США стягивают военные силы в Южно-Китайское море. Чем закончится битва за господство в регионе?
15 октября 2021
«Если драка началась, надо драться» США готовят союзников к битве за Тихий океан. Чем это угрожает России и Китаю?
«Если драка началась, надо драться»США готовят союзников к битве за Тихий океан. Чем это угрожает России и Китаю?
21 апреля 2023

Ранее Китай заподозрили в военном освоении спорного острова Тритон в Южно-Китайском море, на который также претендуют Вьетнам и Тайвань. Согласно данным со спутниковых снимков, Китай, возможно, осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы. В случае ее возведения она будет больше всех остальных полос на контролируемых Китаем островах в Южно-Китайском море.

Что думаешь? Оцени!
    Максим Габриелян
    Обсудить
    Последние новости

    Глава Минобороны Британии ушел в отставку. Как на это повлиял скандал с Украиной и кто сменит Бена Уоллеса?

    В Запорожье сообщили о пресечении попытки ВСУ окружить Работино

    В Южной Корее из военной академии уберут бюст генерала из-за его связей с СССР

    В России запустили масштабный конкурс для школьников

    России выдвинули необходимые для сохранения Байкала требования

    Российская стилистка назвала главные тренды в одежде на осень

    Койот напал на женщину и поплатился жизнью

    Врачи усомнились в пользе пищевых добавок с рыбьим жиром

    Ведущая «Дома-2» пожаловалась на проблемы со здоровьем

    15-летняя россиянка спасла тонущего ребенка в Абхазии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости