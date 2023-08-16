Китай заподозрили в строительстве военных объектов на спорном острове

AP: Китай строит военный объект на спорном острове Тритон

Китай заподозрили в военном освоении спорного острова Тритон в Южно-Китайском море, на который также претендуют Вьетнам и Тайвань. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Согласно данным со спутниковых снимков, Китай, возможно, осуществляет строительство взлетно-посадочной полосы. В случае ее возведения она будет больше всех остальных полос на контролируемых Китаем островах в Южно-Китайском море.

Как отмечает издание, согласно спутниковым снимкам, строительство взлетно-посадочной полосы, «видимо, началось в начале августа». Предполагается, что полоса «будет иметь длину более 600 метров, что достаточно для размещения турбовинтовых самолетов и дронов, но не для истребителей или бомбардировщиков».

Тритон — один из крупнейших островов в группе Парасель. Ранее он принадлежал Вьетнаму, однако в 1974 году был захвачен Китаем в результате небольшого военно-морского конфликта.

Ранее Пекин призвал перестать «бряцать оружием» в Южно-Китайском море. Глава канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И призвал государства за пределами региона перестать направлять в Южно-Китайское море боевые корабли и самолеты.