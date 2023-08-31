США расширили ограничения на поставки чипов

Reuters: США ограничили экспорт чипов Nvidia и AMD на Ближний Восток

США ограничили экспорт передовых чипов искусственного интеллекта американских технологических компаний Nvidia и Advanced Micro Devices (AMD) в некоторые страны Ближнего Востока, пишет Reuters.

Какие именно страны затронут новые ограничения, агентство не сообщает. Его источники заявили, что обе компании были проинформированы о дополнительных запретах в поставках чипов за рубеж. При этом фирмы считают, что новые меры не окажут существенного влияния на финансовые результаты.

США ввели ограничения на экспорт ряда компьютерных чипов Nvidia и AMD в Россию и Китай в сентябре 2022 года. Они затронули высокопроизводительные модели, известных как графические процессоры, или GPU. Изначально такие чипы разрабатывались для рендеринга изображений в видеоиграх, но в последнее десятилетие широко используются в суперкомпьютерах, используемых для распознавания речи и объектов на фотографиях.

Представитель Минторга США заявил, что в будущем могут быть предприняты новые шаги, целью которых будет «предотвращение приобретения и использования Китаем американских технологий в рамках его программы военно-гражданской интеграции для подпитки его усилий по военной модернизации, нарушения прав человека и других злонамеренных действий».

В октябре 2022 года меры экспортного контроля были расширены, и запрет на поставку в Китай распространился на полупроводники, производимые в любой точке мира на американском оборудовании.