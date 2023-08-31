Популярный блогер Влад Бумага похвастался часами за 14 миллионов рублей

Блогер Влад Бумага приобрел часы Patek Philippe за 14 миллионов рублей

Популярный блогер Влад Бумага (также известный как Влад A4) похвастался новыми роскошными часами за миллионы рублей. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 719 тысяч подписчиков.

27-летний инфлюэнсер приобрел часы люксового бренда Patek Philippe модели Aquanaut Chronograph Steel & Orange Rubber. Стоимость изделия со стальным корпусом, сапфировым стеклом и оранжевым каучуковым браслетом на различных ресейл-платформах составляет 146 тысяч долларов (14 миллионов рублей).

На размещенных кадрах блогер демонстрирует обновку на камеру, сидя в машине в свитере черного цвета. «Как вам мои часики?» — подписал он публикацию, которая набрала почти 100 тысяч просмотров.

В июне Влад Бумага приобрел в честь 27-летия Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 4x4 ярко-зеленого цвета. Известно, что цена на подобный автомобиль на сайте «Авто.ру» варьируется от 44 до 58 миллионов рублей в зависимости от комплектации, года выпуска и пробега транспортного средства. Точная цена машины знаменитости при этом не раскрывалась.