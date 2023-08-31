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19:48, 31 августа 2023Ценности

Популярный блогер Влад Бумага похвастался часами за 14 миллионов рублей

Блогер Влад Бумага приобрел часы Patek Philippe за 14 миллионов рублей
Влад Бумага

Влад Бумага. Фото: Telegram-канал «Влад Бумага A4»

Популярный блогер Влад Бумага (также известный как Влад A4) похвастался новыми роскошными часами за миллионы рублей. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 719 тысяч подписчиков.

27-летний инфлюэнсер приобрел часы люксового бренда Patek Philippe модели Aquanaut Chronograph Steel & Orange Rubber. Стоимость изделия со стальным корпусом, сапфировым стеклом и оранжевым каучуковым браслетом на различных ресейл-платформах составляет 146 тысяч долларов (14 миллионов рублей).

На размещенных кадрах блогер демонстрирует обновку на камеру, сидя в машине в свитере черного цвета. «Как вам мои часики?» — подписал он публикацию, которая набрала почти 100 тысяч просмотров.

В июне Влад Бумага приобрел в честь 27-летия Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 4x4 ярко-зеленого цвета. Известно, что цена на подобный автомобиль на сайте «Авто.ру» варьируется от 44 до 58 миллионов рублей в зависимости от комплектации, года выпуска и пробега транспортного средства. Точная цена машины знаменитости при этом не раскрывалась.

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    Карина Черных
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