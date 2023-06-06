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13:23, 6 июня 2023Ценности

Популярный блогер Влад Бумага похвастался автомобилем за 44 миллиона рублей

Блогер Влад Бумага похвастался Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 4x4 за 44 миллиона рублей

Кадр: Onliner / YouTube

Популярный блогер Влад Бумага (также известный как Влад A4) похвастался новым роскошным автомобилем. Соответствующий пост появился в его личном Telegram-канале, насчитывающем 783 тысячи подписчиков.

Выяснилось, что в честь 27-летия инфлюэнсер приобрел Mercedes-Benz G-Класс AMG 63 4x4 ярко-зеленого цвета. На размещенных кадрах молодой человек позирует рядом с машиной в черной футболке и рваных джинсовых шортах. «Happy to me 27. Дальше больше, выше и круче», — подписал он публикацию, которая набрала 175 тысяч просмотров.

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Известно, что стоимость аналогичного автомобиля на сайте «Авто.ру» варьируется от 44 до 58 миллионов рублей в зависимости от комплектации, года выпуска и пробега транспортного средства. Точная цена машины Бумаги при этом не раскрывается.

В апреле телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева также купила роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Знаменитость стала владелицей Lamborghini Urus, стоимость которого составляет от 20 до 40 миллионов рублей — в зависимости от комплектации и года выпуска. Точную сумму, которую инфлюэнсер потратила на машину, журналисты не назвали, однако им стало известно, что она приобрела транспортное средство в кредит сроком на семь лет.

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    Карина Черных
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