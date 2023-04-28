Настя Ивлеева купила Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей

Блогерша Настя Ивлеева купила Lamborghini Urus стоимостью от 20 до 40 миллионов рублей

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева купила роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает портал Super.ru.

Знаменитость стала владелицей Lamborghini Urus, стоимость которого варьируется от 20 до 40 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Точную сумму, которую инфлюэнсер потратила на машину, журналисты не назвали, однако им стало известно, что она приобрела транспортное средство в кредит сроком на семь лет.

В частности, Ивлеева заключила сделку с банком, по условиям которой ей дали кредит под залог машины или ПТС. Выяснилось, что бизнесвумен передала в залог авто, в связи с чем она не сможет ездить на нем до момента полной выплаты кредита.

Ранее в апреле Анастасия Ивлеева также купила Ferrari Tributo, цена которой разнится от 25 до 38 миллионов рублей. «Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала автоэксперт Мария Посеницкая.