Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:55, 28 апреля 2023Ценности

Настя Ивлеева купила Lamborghini Urus за десятки миллионов рублей

Блогерша Настя Ивлеева купила Lamborghini Urus стоимостью от 20 до 40 миллионов рублей

Фото: Jannis Lucas / Unsplash

Телеведущая и блогерша Анастасия Ивлеева купила роскошный автомобиль за десятки миллионов рублей. Об этом сообщает портал Super.ru.

Знаменитость стала владелицей Lamborghini Urus, стоимость которого варьируется от 20 до 40 миллионов рублей в зависимости от комплектации и года выпуска. Точную сумму, которую инфлюэнсер потратила на машину, журналисты не назвали, однако им стало известно, что она приобрела транспортное средство в кредит сроком на семь лет.

В частности, Ивлеева заключила сделку с банком, по условиям которой ей дали кредит под залог машины или ПТС. Выяснилось, что бизнесвумен передала в залог авто, в связи с чем она не сможет ездить на нем до момента полной выплаты кредита.

Ранее в апреле Анастасия Ивлеева также купила Ferrari Tributo, цена которой разнится от 25 до 38 миллионов рублей. «Скорее всего, очень свежая, в последнем выпуске. Эта машина может стоить дороже 30 миллионов рублей из-за сложной логистики», — рассказала автоэксперт Мария Посеницкая.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
Российская армия нанесла удар по объединенному штабу обороны Артемовска
Россия раскрыла степень готовности к эвакуации граждан из Судана
Норвегия возьмет под контроль транзит газа в Европу
44-летняя жена Валерия Меладзе показала лицо без макияжа
Российские истребители уничтожили в воздушном бою украинский вертолет Ми-8
Ракетные войска России поразили подразделения «Иностранного легиона» ВСУ в ДНР
Россияне нашли способ сэкономить на путешествиях
В граничащем с Украиной российском регионе машина подорвалась на мине
Настя Ивлеева поделилась лайфхаком по борьбе с «уставшим» лицом
Минобороны отчиталось о ходе боев в Артемовске
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.